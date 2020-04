Salvini Non vorrei fossimo gli ultimi a ripartire E pensa a un condono

Leggi su blogo

(Di martedì 14 aprile 2020) Matteooggi è protagonista in tv con due diverse interviste rilasciate una a La7 e un'altra a TeleLombardia. Il leader della Lega, sulla riapertura delle attività in Italia, ha detto:"Faremo di tutto per far riaprire in sicurezza chi può il prima possibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico. Leggo tutti fermi a casa fino a maggio non è più sopportabile a lungo dal mio punto di vista"Poi, ha citato i Paesi europei che hanno già riavviato le attività economiche, secondo lui a discapito di quelle italiane, ha aggiunto:"Mentre l'Italia è in gran parte chiusa oggi, 14 aprile, l'Austria riapre i negozi, in Germania e Francia ci sono fabbriche aperte, la Polonia e la Turchia sono aperte quindi qualcuno sta approfittando del virus per fare concorrenza sleale alle nostre ...