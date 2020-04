Più funzioni per il Samsung Galaxy S9 convertito in S20 con Alexis ROM 1.1 dal 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Arrivano ulteriori novità in queste ore per la ROM più chiacchierata del momento, almeno per quanto riguarda gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9. Sto parlando della cosiddetta Alexis ROM 1.1, che dopo il primo bollettino portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, oggi 14 aprile sta ricevendo un ulteriore aggiornamento che potrebbe fare la differenza. Una soluzione "alternativa", che tuttavia presenta al pubblico importanti livelli di stabilità e di performance generali, a prescindere dal fatto che sia incompleta. Le novità per Samsung Galaxy S9 con Alexis ROM 1.1 In particolare, da alcune ore a questa parte c'è stato un ulteriore aggiornamento per la ROM in questione, considerando il fatto che ora il Samsung Galaxy S9 potrà contare su ulteriori funzionalità utili per migliorare l'esperienza di utilizzo del ... Leggi su optimagazine Fitbit Charge 4 - il braccialetto per lo sport che ha sempre più funzioni

