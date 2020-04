Pechino Express | vince la coppia delle collegiali!

(Di mercoledì 15 aprile 2020)– Le stagioni dell’oriente ha terminato il viaggio questa sera su Rai2. Il format condotto da Costantino della Gherardesca si è concluso dopo una missione lunga 7000 km, attraversando 3 stagioni (estate, autunno e inverno) e 3 Paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud). Le tre coppie arrivate in finale per contendersi la vittoria sono i wedding planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), le collegiali de Il Collegio 3 (Nicole Rossi e Jennifer Poni) e le top (Dayane Mello e Uma Kovac). Quest’ultimo team è riuscito a salvarsi dall’eliminazione della precedente tappa perché Enzo Miccio ha preferito mandare a casa i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). Vincono leLacollegialil’edizione 2020 di! Il premio in denaro di quest’anno è devoluto dalla ...

Enzo_Miccio : Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Gra… - trash_italiano : Le collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express - Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - Sweet_Danger_ : RT @Enzo_Miccio: Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Grazie PEC… - rayoflunarlight : RT @Enzo_Miccio: Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Grazie PEC… -

Stasera andrà in onda la finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E a contendersi la vittoria ci sono ben 3 coppie: Le Top, Le Collegiali e I Wedding Planner, Carolina Gianuzzi e Enzo ...Siamo arrivati all’ultimo decisivo giorno di viaggio per Pechino Express 2020. Le Collegiali sono carichissime per questa finale, ma anche i Wedding Planner e Le Top non scherzano. Della Gherardesca ...