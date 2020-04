Paola di Benedetto “Rottura tra Benji e Fede? Uno choc”/ “Adesso voglio sposarmi!”

(Di martedì 14 aprile 2020)disi è costruita ormai un suo zoccolo duro di fan ma sembra proprio che il suo ritorno a casa non sia stato senza sconvolgimenti visto che non sapeva di

Paola di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip 2020 portando a casa il titolo ma non i soldi che ha voluto dare in beneficenza. La sua uscita dalla casa però non è stata tutta rose e fiori perché ...La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto, e Adriana Volpe si sono date appuntamento su Instagram per una diretta in cui hanno raccontato la loro esperienza nella casa più spiata ...