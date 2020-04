Paola Di Benedetto | Io e Federico siamo stati bravissimi a tutelare la nostra storia

Leggi su blogo

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Di, lo scorso 8 aprile, è stata proclamata vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La modella vicentina, piazzatasi davanti a Paolo Ciavarro e a Sossio Aruta, ha deciso di devolvere l'intero montepremi in beneficenza, alla Protezione Civile impegnata nella lotta contro il COVID-19, e non metà del montepremi, come era inizialmente previsto per chiunque fosse stato il vincitore.Intervistata da Leggo e stando alle sue dichiarazioni, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, e anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi, sta trascorrendo il periodo di quarantena a Vicenza, insieme ai suoi genitori. Lasciare la casa di Cinecittà e calarsi nella difficile realtà che stiamo vivendo, ovviamente, non è stato semplice:Di: "Io ela. Zequila? Mi ...