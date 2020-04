News Uomini e Donne, Nilufar Addati perseguitata: “Persona meschina” (Di martedì 14 aprile 2020) Nilufar Addati di Uomini e Donne perseguitata da una persona: “E’ meschina e ossessionata” Una delle ultime troniste di Maria De Filippi più amate dal pubblico a casa è certamente Nilufar Addati. Quest’ultima ha anche avuto una bellissima storia d’amore con Giordano Mazzocchi che ha appassionato tutti. Tuttavia in queste ultime ore l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha fatto molto discutere per un’altra ragione decisamente meno piacevole. Cos’è successo? La scorsa notte la ragazza si è sfogata amaramente su instagram, svelando ai suoi numerosissimi fan di essere perseguitata sui social da una persona da oltre un anno: “E’ una persona meschina e ossessionata…E’ una persona che mi perseguita da oltre un anno…” E l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne News - Irene sorprende su Luigi : “Se dovesse tornare? Ecco cosa farei”

Uomini e Donne news Roberta - video costume eccessivo : lei chiama figlio

News Uomini e Donne - Marco Fantini sulla convivenza : “Ogni tanto urlo!” (Di martedì 14 aprile 2020)dida una persona: “E’ meschina e ossessionata” Una delle ultime troniste di Maria De Filippi più amate dal pubblico a casa è certamente. Quest’ultima ha anche avuto una bellissima storia d’amore con Giordano Mazzocchi che ha appassionato tutti. Tuttavia in queste ultime ore l’ex protagonista del Trono Classico diha fatto molto discutere per un’altra ragione decisamente meno piacevole. Cos’è successo? La scorsa notte la ragazza si è sfogata amaramente su instagram, svelando ai suoi numerosissimi fan di esseresui social da una persona da oltre un anno: “E’ una persona meschina e ossessionata…E’ una persona che mi perseguita da oltre un anno…” E l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi ...

espressonline : I sette uomini più potenti d'Italia: oggi comandano (solo) gli scienziati. Ecco chi sono. Di @emifittipaldi - FFornosj : 'È il momento di fare il passo. Di passare dall’uso e dall’abuso della natura alla contemplazione. Noi uomini abbia… - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #14aprile Oggi si parla di: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori. Gli uomini non im… - zazoomnews : Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti non saranno in studio dal 20 aprile: il motivo - #Uomini #Donne… - zazoomnews : Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti non saranno in studio dal 20 aprile: il motivo - #Uomini #Donne… -

Ultime Notizie dalla rete : News Uomini News Uomini e Donne, Nilufar Addati perseguitata: “Persona meschina” Lanostratv Una corda di 50.000 anni rivela che i Neanderthal non erano cognitivamente inferiori ai Sapiens (VIDEO)

Hardy ricorda che «Le ultime prove del DNA dimostrano che c’è stato un incrocio in più luoghi, in più occasioni, tra umani moderni e uomini di Neanderthal. Per la maggior parte delle stime fatte fino ...

Alive Day: Phillip Noyce regista del film tratto dal libro di Samuel Hill

Il lungometraggio racconterà infatti quanto accaduto a Hill, alla guida di un team composto da sette uomini provenienti dai Navy Seal, Berretti Verdi, l'esercito dei Ranger e i Marine. Il loro ...

Hardy ricorda che «Le ultime prove del DNA dimostrano che c’è stato un incrocio in più luoghi, in più occasioni, tra umani moderni e uomini di Neanderthal. Per la maggior parte delle stime fatte fino ...Il lungometraggio racconterà infatti quanto accaduto a Hill, alla guida di un team composto da sette uomini provenienti dai Navy Seal, Berretti Verdi, l'esercito dei Ranger e i Marine. Il loro ...