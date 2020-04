Il lockdown non esiste più e siamo nella fase 2, dice Luca Zaia (Di martedì 14 aprile 2020) Il lockdown "non esiste più", afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, convinto che la "fase 2" sia già iniziata. "A voi risulta che esista ancora il lockdown? Non esiste più perchè sono state autorizzate alcune imprese e altre si sono auto-autorizzare con il silenzio assenso", ha detto Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). "Dobbiamo guardare in faccia la realtà che dice che il lockdown non esiste più quindi bisogna investire per rimettere in sicurezza i cittadini", ha sottolineato il governatore, che ha aggiunto: "La fase 2, ci piaccia o no, è già iniziata. In questo questo mese ci giochiamo il nostro futuro e anche la nostra vita". Leggi su agi Coronavirus - diretta : Macron : «Lockdown fino all'11 maggio». Trump non licenzierà Fauci. Virus 10 volte più letale dell'influenza

Coronavirus - il Veneto inizia a riaprire : “da domani OK a sport - passeggiate - grigliate per il 25 aprile. Mascherina salvavita : non è ancora finita ma nostro lockdown diventa soft”

