Fernanda Lessa nella bufera per un video dove simula pugnalate con le forbici (Di martedì 14 aprile 2020) Non è riuscita ad agguantare la finale per un soffio ed ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello VIP ad una settimana dall'epilogo dove, invece, è arrivata la sua acerrima nemica Antonella Elia. Fernanda Lessa terminata la sua partecipazione al reality show di canale 5 ha provato sulla sua pelle un ritorno alla normalità quantomeno anomalo con la situazione che si sta vivendo nel paese da un mese e mezzo a causa dell'emergenza sanitaria della quale siamo purtroppo a conoscenza.I VIP quindi si riversano sui social e a suon di IG stories e dirette intrattengono i fan o soli curiosi che spulciano tra una foto e un video. Fernanda è una delle ex gieffine che sta facendo particolarmente rumore negli ultimi giorni e non solo per le critiche rivolte a Paola di Benedetto ("Adesso è grassa") in una diretta Instagram che le sono costate una valanga di ... Leggi su blogo Fernanda Lessa replica dopo le accuse sul video in cui si pugnala : “Sono nata così…” (FOTO)

Fernanda Lessa duramente attaccata da un'opinionista : "per questa ci vuole l'esorcista!" : ecco cosa è successo

