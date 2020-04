Con il parapendio nel parco di Colle Prenestino: “Devo esercitarmi”. Multato (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 240 gli illeciti registrati su oltre 30mila controlli svolti dalla polizia locale sull'intero territorio di Roma durante le festività pasquali. Nel parco di Colle Prenestino i vigili urbani hanno sorpreso e Multato un uomo mentre si stava esercitando con il parapendio nonostante i divieti. Leggi su fanpage Corre e si esercita con il parapendio in un parco di Roma - multato

Deltaplano e parapendio alle prese con il coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 240 gli illeciti registrati su oltre 30mila controlli svolti dalla polizia locale sull'intero territorio di Roma durante le festività pasquali. Neldii vigili urbani hanno sorpreso eun uomo mentre si stava esercitando con ilnonostante i divieti.

Nel parco di Colle Prenestino i vigili urbani hanno sorpreso e multato un uomo mentre si stava esercitando con il parapendio nonostante i divieti. Si esercitava con il parapendio in un'area verde di ...

