Come sarà la app di Apple e Google per il tracciamento dei contagi (Di martedì 14 aprile 2020) (Foto: Apple)Apple e Google hanno instaurato una storica collaborazione per aiutare i governi a combattere la diffusione del coronavirus Covid-19. Lo scopo è quello di realizzare non tanto una vera e propria applicazione, quanto una tecnologia di monitoraggio e tracciamento dei contatti integrata nei sistemi operativi iOs e Android (che praticamente abbracciano l’intera platea mondiale) partendo, però da soluzioni di terze parti. Come specificato sul sito ufficiale della mela morsicata, “Apple e Google hanno annunciato che lavoreranno insieme con l’obiettivo di rendere possibile l’utilizzo della tecnologia bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi, nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti”. Il contact tracing è in fase di studio da parte di autorità sanitarie, ... Leggi su wired Il piano europeo per la crisi : come sarà il nuovo Mes

Coronavirus - come sarà l’estate 2020? Parola al primario Galli

