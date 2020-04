Castellacci: «Ripresa Serie A? Non se ne parla nemmeno in Cina» (Di martedì 14 aprile 2020) L’ex medico della nazionale italiana Castellacci ha fatto il punto della situazione sulla Ripresa dei campionati L’ex medico della nazionale italiana Enrico Castellacci ha fatto chiarezza sulla Ripresa dei campionati durante l’emergenza Coronavirus: «In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull’emergenza, non si parla ancora di riapertura del campionato. Le linee guida sono giuste e ineccepibili nella teoria, ma tutte le società possono mettere e mantenere in sicurezza i centri sportivi?». «Ci sono strutture per creare tanti piccoli spogliatoi? Che staff medico servirebbe per controllare tutti i giorni giocatori, tecnici e persone a contatto con la squadra e ogni quattro fare i tamponi? In A forse, anche se esistono realtà territoriali diverse. In quasi tutta la B e in C no». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Castellacci avverte : «Ok le linee guida delle FIGC. Ripresa? Sono perplesso»

