2K annuncia XCOM | Chimera Squad | il sequel stand-alone di XCOM 2

(Di martedì 14 aprile 2020) Nella giornata di oggi, 2K hato, un nuovo titolo, ambientato nel famoso universoe presto disponibile su PC in versione digitale.è ambientato 5 anni dopo gli eventi di2, pertanto stiamo parlando di unin piena regola. In questa nuova storia, umani, ibridi e alieni stanno collaborando per costruire una civiltà basata sulla cooperazione e la coesistenza. Ovviamente, non tutti gli abitanti della Terra condividono l'alleanza interspecie. City 31, il simbolo di questa unione fra varie specie, si trova attualmente sotto attacco da un misterioso gruppo che mina a distruggere quest'alleanza. Sarà compito della, un team d'elite composto da agenti umani, ibridi e alieni, contrastare questi assalitori e salvare la città, con tutto quello che rappresenta....

Nella giornata di oggi, 2K ha annunciato XCOM: Chimera Squad, un nuovo titolo stand-alone, ambientato nel famoso universo XCOM e presto disponibile su PC in versione digitale. Chimera Squad è ...