«Survive» | la nuova vita di Sophie Turner dopo «Game of Thrones»

(Di lunedì 13 aprile 2020) Rimanere intrappolati in un personaggio è il rischio più grande che un attore possa correre. Alcuni, come Daniel Radcliffe, ce l’hanno messa tutta per reinventarsi ed essere qualcos’altro, ma con scarsi risultati: recitare nudo a teatro e partecipare a film d’autore come Kill Your Darlings non è bastato, infatti, per scrollarsi di dosso le fattezze di Harry Potter, come se quella cicatrice a forma di saetta non fosse mai sparita dalla sua fronte. Cosa che, però, sembra riuscire meglio a Sophie Turner, che è diventata famosa per il ruolo di Sansa Stark nella otto stagioni di Game of Thrones, ma che ce la sta mettendo davvero tutta per dimostrare al pubblico che oltre a Sansa c’è di più. Ci ha provato calandosi nei panni della Fenice Nera in X Men – Dark Phoenix, blockbuster della Marvel che ha incassato più di 250 milioni di dollari in tutto in mondo, e, ancora di più, nel ruolo di Jane in Survive, una serie rivoluzionaria realizzata e distribuita da Quibi, una nuova piattaforma fruibile solo da smartphone che promuove prodotti seriali dalla durata brevissima, al massimo dieci minuti per episodio. https://www.youtube.com/watch?v=t0aU0BzlBtI&t=4s