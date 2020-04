Previsioni Meteo, forte ondata di caldo tra 16 e 18 Aprile: arrivano i primi +30°C della stagione (Di lunedì 13 aprile 2020) Lo spacco più instabile e fresco di metà mese, costituirà solo una pausa temporanea al dominio anticiclonico, con alta sub-tropicale che subito ricucirà lo strappo, tornando a proporre un promontorio proveniente dal Nord Africa già da mercoledì 15, ma più efficace da giovedì e fino alle soglie della terza decade. Probabilmente nel weekend prossimo, l’alta pressione potrebbe tornare a essere infastidita da infiltrazioni di correnti umide atlantiche ma, almeno fino a tutto venerdì o probabilmente anche per gran parte di sabato, essa tornerà a proteggere l’Italia con buona strutturazione e, anzi, anche con una componente termica piuttosto calda, di matrice nordafricana. La fase clou anticiclonica, ossia quando essa esprimerà la massima enfasi, andrà dal pomeriggio di ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Aeronautica Militare : domani breve peggioramento e calo termico

Previsioni Meteo Toscana : deboli piogge in arrivo

Previsioni Meteo per Pasquetta e martedì 14 : ancora bello ma via via più nubi. Peggiora con più piogge martedì (Di lunedì 13 aprile 2020) Lo spacco più instabile e fresco di metà mese, costituirà solo una pausa temporanea al dominio anticiclonico, con alta sub-tropicale che subito ricucirà lo strappo, tornando a proporre un promontorio proveniente dal Nord Africa già da mercoledì 15, ma più efficace da giovedì e fino alle soglieterza decade. Probabilmente nel weekend prossimo, l’alta pressione potrebbe tornare a essere infastidita da infiltrazioni di correnti umide atlantiche ma, almeno fino a tutto venerdì o probabilmente anche per gran parte di sabato, essa tornerà a proteggere l’Italia con buona strutturazione e, anzi, anche con una componente termica piuttosto calda, di matrice nordafricana. La fase clou anticiclonica, ossia quando essa esprimerà la massima enfasi, andrà dal pomeriggio di ...

inLOMBARDIA : A Pasquetta piove sempre, ma quest’anno puoi dimenticarti delle previsioni meteo e goderti una gita virtuale al Lag… - Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - chetempochefa : 'Anche le previsioni meteo sono diventate inutili stando sempre a casa. A pasquetta piove? Chi se ne frega!'… - EmanuelaRainbow : RT @SonoElfo: Scusate, ma perché continuate a dare le previsioni meteo? Tanto in casa, mica ci piove. - sister_magister : Bisogna riconoscere che il meteo di Pasquetta è in linea con le previsioni di ogni anno... #coronavirus #quarantena -