Playdate with Destiny, i Simpson: dove vederlo in streaming e trama

Maggie Simpson in Playdate with Destiny: il nuovo cortometraggio sui Simpson adesso disponibile in streaming su Disney Plus. Disney Plus si arricchisce con una nuova offerta: I Simpson. Un inedito cortometraggio dal titolo Maggie Simpson in Playdate with Destiny viene reso disponibile per lo streaming. Approdati sul Canale il 10 aprile scorso, I Simpson hanno …

I Simpson su Disney+ : arriva il corto “Playdate with Destiny” con Maggie protagonista

