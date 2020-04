Molesta clienti in coda e strappa loro le mascherine dal volto | poi il romeno attacca

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 13 aprile 2020) Lo straniero, personaggio con una lunga lista di precedenti alle spalle, hato sia iin fila al supermercato che i dipendenti e gli addetti alla sicurezza intervenuti per fermarlo: aggrediti anche i poliziotti che lo avevano rintracciato in via Foligno Federico Garau  Luoghi: Torino