Mara Venier in lacrime a Domenica In, “È doloroso….” (Di lunedì 13 aprile 2020) Anche se oggi è Pasqua, il consueto appuntamento Domenicale con Domenica In non è mancato. Mara Venier, in onda dopo la sospensione iniziale in uno studio senza pubblico e con un’atmosfera surreale, ha aperto la trasmissione con un augurio speciale. L’intento è quello, naturalmente, di augurare a tutti gli italiani chiusi a casa una buonissima Pasqua. Una sorpresa del tutto inaspettata, però, la coglie di sorpresa. Inevitabile, a questo punto, che la conduttrice finisca in lacrime scusandosi col pubblico. Cos’è successo? Mara Venier, un augurio speciale Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In in maniera particolare. L’invito a tutti è quello di rimanere sintonizzati per passare insieme la Pasqua in una maniera, si spera, il più serena possibile. A questo scopo la conduttrice lancia, proprio ad inizio ... Leggi su kontrokultura Domenica In - Mara Venier commossa per il nipotino Claudio : “Scusate - siamo più fragili”

"Salutami...". Come? Mara Venier - sconcertante chiusura di collegamento con Renga : cos'avrà voluto dire?

Mara Venier a Domenica In fa un’esilarante gaffe su Iginio Massari (Di lunedì 13 aprile 2020) Anche se oggi è Pasqua, il consueto appuntamentole conIn non è mancato., in onda dopo la sospensione iniziale in uno studio senza pubblico e con un’atmosfera surreale, ha aperto la trasmissione con un augurio speciale. L’intento è quello, naturalmente, di augurare a tutti gli italiani chiusi a casa una buonissima Pasqua. Una sorpresa del tutto inaspettata, però, la coglie di sorpresa. Inevitabile, a questo punto, che la conduttrice finisca inscusandosi col pubblico. Cos’è successo?, un augurio specialeha aperto la puntata diIn in maniera particolare. L’invito a tutti è quello di rimanere sintonizzati per passare insieme la Pasqua in una maniera, si spera, il più serena possibile. A questo scopo la conduttrice lancia, proprio ad inizio ...

CrescenzoFilo : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - KontroKulturaa : Mara Venier in lacrime a Domenica In, 'È doloroso....' - - mesrandjlaw : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - mattia_trentini : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - zazoomnews : Salutami.... Come? Mara Venier sconcertante chiusura di collegamento con Renga: cosavrà voluto dire? -… -