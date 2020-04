Ezio Capuano | «Inferiore a pochi allenatori di Serie A»

Leggi su calcionews24

L'allenatore dell'Avellino,, parla chiaramente delle sue doti da stratega: ecco le sue dichiarazioni, allenatore dell'Avellino, ha parlato delle sue doti da tecnico con alcune dichiarazioni a Gazzetta.– «Mi sento, e parlo diA. Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all'alba, non al crepuscolo. Non ho mai avuto squadre fortissime, ma ho sempre fatto risultati. Riuscirò a correre anch'io con una Ferrari? Prendo 20 gocce prima delle partite, quando non le prenderò più smetterò di allenare perché saranno finiti gli stimoli. L'allenatore è un totem: all'inizio il giocatore ti odia, alla lunga se intelligente ti ama».