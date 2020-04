Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film (Di lunedì 13 aprile 2020) Ecco la prima immagine di Dune con Timothée Chalamet, che nel film di Denis Villeneuve interpreta Paul Atreides. Nuova immagine di Dune, in questo caso con Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, in quello che è l'attesissimo adattamento firmeto da Denis Villeneuve. Si tratta di una foto molto evocativa che non fa altro che aumentare l'hype per questo film. Dune è basato sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, il primo di sei libri considerati un capolavoro del genere fantascientifico. Grande l'attesa per questo nuovo adattamento di Denis Villeneuve, che si avvale di un cast di prim'ordine composto oltre che da Timothée Chalamet anche da Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 aprile 2020) Ecco ladicon Timothée, che neldi Denis Villeneuve interpreta Paul Atreides. Nuovadi, in questo caso con Timothéenei panni di Paul Atreides, in quello che è l'attesissimo adattamento firmeto da Denis Villeneuve. Si tratta di una foto molto evocativa che non fa altro che aumentare l'hype per questoè basato sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, il primo di sei libri considerati un capolavoro del genere fantascientifico. Grande l'attesa per questo nuovo adattamento di Denis Villeneuve, che si avvale di un cast di prim'ordine composto oltre che da Timothéeanche da Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar ...

