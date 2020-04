Claudio Ranieri sbotta: “Si potranno spingere al massimo questi ragazzi? Basterà un mese di preparazione?” (Di lunedì 13 aprile 2020) Ai microfoni di “Radio Anch’Io Lo Sport” su Radio Uno ha parlato il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, ex Napoli. “Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire i miei ragazzi. Sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male è stato molto brutto, ringraziando Dio, man mano che passavano i giorni, li sentivo più in forze e sempre con un alto spirito. E questo è stato importante. Non so se la ripartenza sia possibile o se non sia possibile. Io dico che i medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se sia il caso di far riniziare o meno. Dal momento che è una malattia che nessuno conosce e nessuno sa come va a finire, i giocatori sono macchine di F1, vanno spinti al massimo. Si potranno spingere al massimo questi ragazzi? E basterà poi un mese di preparazione per ... Leggi su calciomercato.napoli Calcio - Claudio Ranieri sulla ripresa del campionato : “Sarà falsato in ogni caso - auspico che la Federazione medico-sportiva abbia l’ultima parola”

Calcio - Claudio Ranieri sulla ripresa del campionato : “Sarà falsato in ogni caso - auspico che la Federazione medico-sportiva abbia l’ultima parola”

"L'Italia in guerra - il calcio può aspettare". Claudio Ranieri sgonfia la Serie A (Di lunedì 13 aprile 2020) Ai microfoni di “Radio Anch’Io Lo Sport” su Radio Uno ha parlato il tecnico della Sampdoria, ex Napoli. “Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire i miei. Sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male è stato molto brutto, ringraziando Dio, man mano che passavano i giorni, li sentivo più in forze e sempre con un alto spirito. E questo è stato importante. Non so se la ripartenza sia possibile o se non sia possibile. Io dico che i medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se sia il caso di far riniziare o meno. Dal momento che è una malattia che nessuno conosce e nessuno sa come va a finire, i giocatori sono macchine di F1, vanno spinti al. Sial? E basterà poi undi preparazione per ...

danisailor7 : RT @NicoSchira: Claudio #Ranieri la tocca piano: 'Per me sarà sempre un campionato di #SerieA falsato perché non c'è stata regolarità compl… - Gizmo8mai1996 : RT @NicoSchira: Claudio #Ranieri la tocca piano: 'Per me sarà sempre un campionato di #SerieA falsato perché non c'è stata regolarità compl… - maurizioluchett : RT @NicoSchira: Claudio #Ranieri la tocca piano: 'Per me sarà sempre un campionato di #SerieA falsato perché non c'è stata regolarità compl… - Maxredblack1 : @NicoSchira Claudio ranieri dice il vero - MrLyJay : RT @NicoSchira: Claudio #Ranieri la tocca piano: 'Per me sarà sempre un campionato di #SerieA falsato perché non c'è stata regolarità compl… -