Auto | rinviate scadenze assicurazione | revisione e rinnovo patente Tutte le date

Leggi su chenews

(Di lunedì 13 aprile 2020) Per via della quarantena dovuta al coronavirus, buona parte dei pagamentisono stati prorogati. Ecco quali sono le nuoveper, multe eIl coronavirus continua a condizionare le nostre vite, sia da un punto di vista sociale e umano, ma anche economico. A tal proposito, infatti, molte attività sono momentaneamente sospese o rallentate. Ad essere posticipati non sono solamente mutui e vari finanziamenti, ma anche lerelative ai pagamenti. Innanzitutto, per quanto riguarda la, se il termine ultimo di pagamento è appena passato o previsto entro il 31 luglio, è comunque permesso circolare fino al 31 ottobre 2020. E non solo, poiché possono andare in giro anche tutti i veicoli, il cui ultimo collaudo non è andato a buon fine. Ovviamente, è necessario che queste...