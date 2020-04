Da noi… a ruota libera, Carlo Conti ammette: “Momento inaspettato” (Di domenica 12 aprile 2020) Carlo Conti interviene a Da noi… a ruota libera e dice di questa Pasqua: “Cerchiamo di strappare un sorriso nonostante il momento inaspettato” “Il numero uno dei conduttori”, con queste parole Francesca Fialdini presenta il collegamento con Carlo Conti che apre la puntata pasquale di Da noi… a ruota libera. Il re dei conduttori di Rai 1 si mostra di fianco a un mixer e a un giradischi che sta riproducendo la colonna sonora di “Jesus Christ Superstar”. La Fialdini nota: Vedo che hai rispolverato la tua vecchia postazione da Disk-Jokey. Carlo conferma e aggiunge: Musica per voi. Ho il vinile originale della commedia. Cerchiamo di strappare un sorriso nonostante il periodo inaspettato che stiamo vivendo. Buona Pasqua a tutti! Conti spiega di aver avuto del tempo, in questa quarantena, per mettere in ordine i vecchi dischi nello studiolo ... Leggi su lanostratv Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno.

Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno.

Domenica In e Da Noi…a Ruota Libera - domenica 5 aprile gli ospiti di Mara Venier e Francesca Fialdini (Di domenica 12 aprile 2020)interviene a Da noi… ae dice di questa Pasqua: “Cerchiamo di strappare un sorriso nonostante il momento inaspettato” “Il numero uno dei conduttori”, con queste parole Francesca Fialdini presenta il collegamento conche apre la puntata pasquale di Da noi… a. Il re dei conduttori di Rai 1 si mostra di fianco a un mixer e a un giradischi che sta riproducendo la colonna sonora di “Jesus Christ Superstar”. La Fialdini nota: Vedo che hai rispolverato la tua vecchia postazione da Disk-Jokey.conferma e aggiunge: Musica per voi. Ho il vinile originale della commedia. Cerchiamo di strappare un sorriso nonostante il periodo inaspettato che stiamo vivendo. Buona Pasqua a tutti!spiega di aver avuto del tempo, in questa quarantena, per mettere in ordine i vecchi dischi nello studiolo ...

RobertoBolle : #Repost officialrobertobolle ··· Domani robertobolle vi aspetta a ''Dai noi... A ruota libera'' su rai1official all… - Ary1797 : RT @RobertoBolle: #Repost officialrobertobolle ··· Domani robertobolle vi aspetta a ''Dai noi... A ruota libera'' su rai1official alle 17:3… - zazoomnews : Sonia Peronaci- La Food Blogger: Per Pasqua una crostata... (Da noi a ruota libera) - #Sonia #Peronaci- #Blogger:… - MessinaMag : “Da noi A ruota libera” su Rai1 nel giorno di Pasqua, alle ore 17.35 - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Da noi A ruota libera” su Rai1 nel giorno di Pasqua. Tanti gli ospiti per Francesca Fialdini… -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota Da Noi...A Ruota Libera RAI - Radiotelevisione Italiana