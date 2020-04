Coronavirus | a Pavia dopo un mese guarita una 93enne

(Di domenica 12 aprile 2020) Ha sconfitto il virus a 93 anni tanto da meritarsi il soprannome di nonnina di ferro. Carolina Sacchi, 93 anni di, ha lasciato per Pasqua il policlinico San Matteoundi cure ricevute in tre diversi ospedali. Ora si trova a casa ad Arena Po () insieme ai due figli, quattro nipoti e tre pronipoti. Un miracolo che ha stupito anche i medici.L'articolo: aununaMeteo Web.

Presso il laboratorio di Virologia del IRCCS San Matteo di Pavia, diretto dal professor Fausto Baldanti, è stata portata a termine una attività di ricerca scientifica che ha permesso lo sviluppo e ...è stato messo a disposizione per monitorare la situazione e analizzare i dati della mortalità generale in relazione all’epidemia di covid-19 in diciannove città italiane: Aosta, Bolzano, Trento, ...