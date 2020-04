Aldo, Giovanni e Giacomo: il video messaggio di auguri di Giacomo ai suoi ex colleghi infermieri (Di domenica 12 aprile 2020) Giacomo Poretti, membro dell'acclamato trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha inviato un video messaggio di auguri a tutti gli infermieri. Giacomo Poretti, membro dell'amato trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha voluto mandare un messaggio agli infermieri, suoi ex colleghi, che stanno lavorando anche a Pasqua per stare vicino ai pazienti in questo difficile periodo causato dalla lotta contro il Coronavirus. L'apprezzato comico ha infatti lavorato a lungo, oltre dieci anni, nel campo della medicina prima di intraprendere un'altra fortunata carriera che l'ha portato a teatro, in tv e sul grande schermo, dove da poco era stato distribuito Odio l'estate. L'attore, nel filmato, ricorda tutte le categorie professionali che conosce molto bene, essendo arrivato ad avere il ruolo di caposala in ... Leggi su movieplayer Black Widow : Aldo - Giovanni e Giacomo nel trailer mashup

Tu la conosci Claudia : trama - cast e streaming del film di Aldo - Giovanni e Giacomo

Tu la conosci Claudia? trailer - trama e cast del film di Aldo - Giovanni e Giacomo con Paola Cortellesi (Di domenica 12 aprile 2020)Poretti, membro dell'acclamato trio comico, ha inviato undia tutti gli infermieri.Poretti, membro dell'amato trio, ha voluto mandare unagli infermieri,ex, che stanno lavorando anche a Pasqua per stare vicino ai pazienti in questo difficile periodo causato dalla lotta contro il Coronavirus. L'apprezzato comico ha infatti lavorato a lungo, oltre dieci anni, nel campo della medicina prima di intraprendere un'altra fortunata carriera che l'ha portato a teatro, in tv e sul grande schermo, dove da poco era stato distribuito Odio l'estate. L'attore, nel filmato, ricorda tutte le categorie professionali che conosce molto bene, essendo arrivato ad avere il ruolo di caposala in ...

thund3rass : Raga avete se avete meme di Aldo, Giovanni e Giacomo e della formula 1 mandatemeli - MediasetPlay : Le risate, quelle belle... garantite dai film più belli di Aldo, Giovanni e Giacomo. In streaming per tutti su Medi… - eliscrivecose : Per me questa di Aldo e Giovanni è la migliore scena del cinema italiano e non me ne frega un cazzo dei vostri gusti da intellettualoidi - JoyceCorb : La famosa cadrega del ragionier Fumagalli-Brambilla cit.Aldo,Giovanni e Giacomo - Wanda_Porrani : @frenchigg @radiofab @ConteZero76 Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Giovanni Aldo, Giovanni e Giacomo: il video messaggio di auguri di Giacomo ai suoi ex colleghi infermieri Movieplayer.it Aldo, Giovanni e Giacomo: il video messaggio di auguri di Giacomo ai suoi ex colleghi infermieri

Giacomo Poretti, membro dell'acclamato trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha inviato un video messaggio di auguri a tutti gli infermieri. Giacomo Poretti, membro dell'amato trio Aldo, Giovanni e ...

Torna il nuovo Ai lov dis gheim La versione di Gianni (Corsolini)

Escono frequentemente libri di cucina, ricette e vanno come il pane. In questo ambiente, la Pallacanestro Cantù si è mossa bene, perché gli uomini della nostra società, Aldo Allievi, Alfredo Broggi, ...

Giacomo Poretti, membro dell'acclamato trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha inviato un video messaggio di auguri a tutti gli infermieri. Giacomo Poretti, membro dell'amato trio Aldo, Giovanni e ...Escono frequentemente libri di cucina, ricette e vanno come il pane. In questo ambiente, la Pallacanestro Cantù si è mossa bene, perché gli uomini della nostra società, Aldo Allievi, Alfredo Broggi, ...