Vauro, vignetta da voltastomaco: ha offeso insieme Gesù e le vittime del coronavirus (Di sabato 11 aprile 2020) Vauro ci ha abituati al peggio del peggio. Le sue vignette sono quanto di più insulso possa girare per il web e per la carta stampata. I suoi prodotti non sono dissacranti, beceri o faziosi. Fanno semplicemente venire il voltastomaco. Si stenta anche a individuare una tipologia umana o politica che possa gradire le sue continue offese alla pubblica decenza. Neanche il comunista più sfegatato o l’anarchico più fomentato potranno gradire quello che, spesso, gli esce dalla penna. Come oggi, in occasione della Pasqua, circostanza in cui Vauro ha superato se stesso. È infatti riuscito, in un colpo solo, a offendere sia Gesù e i cristiani sia le vittime del coronavirus e i loro parenti. Nella vignetta si vede un infermiere che dice: «È risorto». E un altro che dice: «Si ... Leggi su secoloditalia "Idiozia pura - se io dico una preghiera..." : Salvini sbrocca con Vauro - l'ultima vignetta sul sepolcro di Gesù

Vauro - brividi da coronavirus : per lui Gesù non risorge - la sua ultima vignetta è uno schiaffo ai cattolici

La satira non deve fermarsi neppure in tempo di Coronavirus, anzi, proprio in questo momento di estrema difficoltà affrontato dal nostro Paese, può essere vista come un altro modo di raccontare la ver ...

La satira non deve fermarsi di fronte al coronavirus, dice Vauro

La domanda è storica, ai limiti dell'amletico: quali sono i limiti della satira? In situazioni di normale amministrazione, quando al centro della battuta c'è il politico di turno, l'avvenimento social ...

