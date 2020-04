Paolisi zona rossa | la solidarietà della Uil Flp Benevento

(Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla segreteria territoriale diUil Flp. Di seguito il testo: “Lo scorso 9 aprile il presidenteRegione Campania, Vincenzo De Luca ha provveduto a firmare l’ordinanza che ‘dichiara’rispetto alla diffusionePandemia Covid19. In effetti a fronte di circa 2mila abitanti nel centro abitatoValle Caudina sono stati registrati 17 casi di persone positive che sono in sorveglianza sanitaria obbligatoria casalinga e due casi di pazienti ricoverati all’Azienda Ospedaliera San Pio. Desidero esprimere a nome mio e di tutta l’organizzazione sindacale Uil Fpl la massima solidarietà a tutti gli abitanti, ai dipendenti comunali e al sindaco. Di sicuro i cittadini dinon si faranno abbattere da questa evenienza che ...

CinqueRighe : ATTUALITA - COVID, Paolisi zona rossa sino al 18 Non molliamo Vinceremo, Valentino, PD - - Notiziedi_it : Coronavirus, Paolisi (Benevento) ottava «zona rossa» campana - zazoomnews : Paolisi zona rossa Valentino scrive a Maietta: “Nessuno deve mollare” - #Paolisi #rossa #Valentino #scrive - giannigosta : Paolisi (bn), dichiarata zona rossa L’ordinanza di Vincenzo De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Paolisi zona

Pochi giorni dopo, era scattata l'ottava zona rossa regionale, per il comune di Paolisi (Benevento). La decisione di chiudere Lauro era arrivata dopo la scoperta degli otto casi positivi a Covid-19, ...Non disponiamo di Polizia municipale né di risorse per le Forze dell’Ordine”. Videomessaggio del sindaco di Paolisi, Umberto Maietta. Che aggiorna sullo stato delle cose senza rinunciare, però, a ...