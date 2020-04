Chi è Youma Diakite | bella protagonista di Ciao Darwin 8

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 11 aprile 2020) In questo periodo, complice il coronavirus, vanno per lo più in onda repliche. Così stasera andrà in onda la replica della puntata di8 che vede opposti Belli e Brutti. E se per i Brutti il capitano è Enzo Salvi, altresì noto come ‘Er Cipolla’, per i Belli il capitano (anzi, la capitana) è. Chi è, capitana dei Belli a8?è una modella maliana classe 1971. Trasferitasi a Parigi all’età di 7 anni, inizia a lavorare nel mondo della moda ai 18 anni, quando viene notata dalla Benetton (in seguito sfilerà per tutti i grandi della moda, da Armani a Versace) La sua fortuna – Wikipedia dixit – sono le misure perfette (88-61-91 su un metro e ottantuno d’altezza) e la grande somiglianza fisica con Naomi Campbell. Proprio la ...