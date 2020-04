Il ponte crolla, ma «i vetrini sentinella non si sono spostati di un millimetro» (Di venerdì 10 aprile 2020) Un sensore e un piccolo vetro in una fessura. Con un compito: fare da sentinelle. Perché se il vetro si muove, si incrina, si rompe o cade, beh allora significa che la fessura è cambiata. E se la fessura è cambiata, il ponte si è mosso. Sul viadotto che collega Albiano a Caprigliola vetrini e sensori erano al lavoro, dallo scorso novembre. Lo conferma il sindaco Roberto Valettini che i vetri li ha visti con i suoi occhi, ieri pomeriggio. E quando se li è trovati davanti, gli occhi li ha sbarrati ben bene. Sì perché i vetrini ci sono ancora, proprio dove sono stati piazzati. Il ponte invece non c’è più: è disteso, come un gigante stanco, sul letto del fiume Magra: «Quei vetri li ho visti con i miei occhi - assicura il sindaco dalla sponda del Magra dove è in sopralluogo alla ricerca di un ... Leggi su iltirreno.gelocal Ponte crollato - la ministra nomina Rossi commissario : "Subito il progetto"

