Eleonora Daniele riceve un regalo da un ospite a Storie Italiane (Di venerdì 28 febbraio 2020) Storie Italiane: Eleonora Daniele riceve un regalo in diretta da Enrico Lo Verso E’ finita con un regalo da parte di Enrico Lo Verso per Eleonora Daniele la puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, l’ultima della settimana ma anche l’ultima del mese, che ha chiuso una settimana non facile, per via dell’emergenza Corona Virus, che ha tenuto banco in quasi tutti i programmi del daytime di Rai1 da lunedì scorso. Covid 19 a parte, negli ultimi giorni a Storie Italiane Eleonora Daniele ha dedicato gli ultimi minuti della diretta a Storie di altro genere: oggi, infatti, si è raccontato, come suddetto, Enrico Lo Verso, attore che lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le stelle, che nella breve chiacchierata con Eleonora Daniele ha lanciato lo spettacolo teatrale con il quale sta girando attualmente l’Italia (dal titolo ‘Uno, ... Leggi su lanostratv

