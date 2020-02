The Killers in Italia, un unico concerto a Milano: biglietti in prevendita (Di martedì 11 febbraio 2020) The Killers in Italia il 12 luglio per un unico concerto a Milano. L'evento si terrà in occasione del Milano Summer Festival all'Ippodromo SNAI San Siro e la data è l'unica in Italia nell'ambito del tour europeo del gruppo. The Killers sono attualmente a lavoro per la registrazione del nuovo attesissimo album di inediti dal titolo Imploding The Mirage, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Mentre terminano i lavori sul disco, annunciano nuove tappe del tour europeo che passerà anche per l'Italia nei prossimi mesi. The Killers saranno nella penisola per un unico appuntamento dal vivo in programma al Milano Summer Festival domenica 12 luglio2020 all’Ippodromo SNAI San Siro. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in vendita a partire da venerdì 14 febbraio ore 10.00, preceduti da un’esclusiva prevendita per gli iscritti ... optimaitalia

