Testata al portiere, arbitro punito con Daspo di un anno (Di martedì 11 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Si tratta del primo caso in Italia. La lite tra il portiere e il direttore di gara è scoppiata al termine della partita. Ora l'arbitro rischia la radiazione Daspo di un anno per una Testata al portiere. Per la prima volta in Italia, un questore ha applicato l'interdizione dagli eventi sportivi a un arbitro che aveva colpito un giocatore con una Testata al volto, al culmine di una lite. I fatti, come riporta l'Agi, risalgono allo scorso primo febbraio a Mogliano (Macerata), al termine della partita tra Borgo Mogliano e Montottone Grottese per il campionato di Seconda Categoria. L'incontro è terminato 3-1 e all'uscita dagli spogliatoi è scoppiata una lite tra il portiere del Borgo Mogliano e l'arbitro. Il giocatore era stato espulso durante il match e alla fine della partita si è reso protagonista di una discussione con il direttore di gara. Fuori dagli ... ilgiornale

