Stefano Fresi preso a sassate da un cavalcavia | panico per l’attore

Attimi di paura per Stefano Fresi e per l'amico e collega Alessandro Benvenuti, rimasti coinvolti nella serata del 10 febbraio in un incidente potenzialmente assai pericoloso. Ha dato la notizia lo stesso attore romano attraverso Instagram, anticipando le voci che nel frattempo avevano preso a rincorrersi. Fresi era infatti alla guida della propria vettura, di ritorno da uno spettacolo a Chieti in compagni di Benvenuti, quando una serie di sassi lanciati contro il veicolo da un cavalcavia all'altezza di L'Aquila ha rischiato di farli finire fuori strada. L'attore ha mantenuto a fatica il controllo della macchina, per poi sfogarsi via social il giorno successivo. Alla guida di notte assieme ad Alessandro Benvenuti, la macchina di Stefano Fresi è stata colpita da una sassaiola sotto a un cavalcavia.

