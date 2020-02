Solar Orbiter, il video del lancio (Di martedì 11 febbraio 2020) Succedeva nella notte, poco prima dell’alba, a Cape Canaveral: il tra 9 e 10 febbraio la sonda Solar Orbiter, diretta verso la nostra stella, si staccava dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center della Nasa e dava il via al suo viaggio. Dovremo attendere un anno e dieci mesi perché raggiunga l’eliosfera, la fascia di Spazio che avvolge il Sole e che è all’origine di fenomeni ancora in parte misteriosi, come per esempio il vento Solare. Abbiamo seguito passo passo la missione sin dai suoi preparativi: non potevamo certo perderci un momento così decisivo come quello della partenza. Ma stay tuned: vi terremo aggiornati in tempo reale con ogni sua scoperta. (Credit video: Esa) Solar Orbiter, il video del lancio Wired. wired

voceditalia : Viaggia verso il #Sole la sonda che lo vedrà da vicino E’ in viaggio verso il Sole la sonda Solar Orbiter, il pr… - paspro2 : Decollata Solar Orbiter, che svelerà i segreti del Sole - viralber : RT @ESA_Italia: Acceso il magnetometro a bordo di Solar Orbiter, ora si attendono i dati. Complimenti @ESASolarOrbiter @SolarOrbiterMAG @es… -