Se hai queste versioni di Android il bluetooth è a rischio hacker (Di martedì 11 febbraio 2020) Una nuova vulnerabilità scoperta nel protocollo di gestione delle connessioni bluetooth a bordo del sistema operativo Android mette in pericolo i telefoni con le versioni 8 e 9 del software. Un attacco hacker può arrivare a eseguire codice malevolo sui telefoni senza intervento da parte degli utenti. fanpage

