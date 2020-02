Muffin salati tonno e mais: la ricetta imperdibile, veloci e gustosi (Di martedì 11 febbraio 2020) Ricette semplici, veloci e gustose. Per la nostra rubrica ecco un’imperdibile chicca: i Muffin salati. Come ve li proponiamo oggi? Al tonno e al mais. Muffin salati tonno e mais – Ingredienti per 4/6 persone Calorie stimate: 373 Ingredienti: 4 uova, 150 ml di latte, 240 g di tonno sott’olio, 1 zucchina, 200 g di mais lessato, 150 g di farina, un pizzico di lievito in polvere (quello per torte salate), 100 g di grana grattugiato, 1 cipollotto, 20 g di prezzemolo, 40 ml di olio extravergine d’oliva, sale, pepe. Preparazione (livello: facile) Tempo stimato: 35 minuti circa Pulire la verdura. Tritare le zucchine e i cipollotto. Sgocciolare il tonno dal liquido di conservazione. Spezzettarlo con una forchetta. Mescolare tonno, zucchina, cipollotto, mais e prezzemolo già tritato. Sbattere uova, latte e olio. Incorporarvi farina, lievito, sale e pepe. Aggiungere il mix ... velvetgossip

