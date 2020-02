Manital, così un caso di (quasi) omonimia può danneggiare un’azienda pluripremiata (Di martedì 11 febbraio 2020) Nome molto simile, ma aziende diverse con storie assai differenti. Una è la Manital Idea spa, sede a Ivrea, al centro di una complicata vertenza sindacale con gravi risvolti giudiziari, l’altra è la Manital di Gavardo, in provincia di Brescia, ed è un’azienda leader nella produzione – come dice lo stesso nome – di maniglie per porte e finestre. La conseguenza è stata che il nome dell’azienda lombarda, piccolo gioiello del made in Italy, pluripremiato, si è trovato spesso citato nelle cronache che da qualche mese riguardano la ditta di Ivrea, subendo un danno di immagine notevole. L'articolo Manital, così un caso di (quasi) omonimia può danneggiare un’azienda pluripremiata proviene da Ildenaro.it. ildenaro

