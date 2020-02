Loredana Lecciso e la verità sulla scivolata di Al Bano sulle scale di Sanremo (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo hanno visto tutti, sono nati meme esilaranti dalla scivolata di Al Bano sulle scale di Sanremo, mentre si guadagnava il palco al fianco della ex moglie Romina Power. La coppia della musica italiana era tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival e già dall’ingresso ha attirato l’attenzione del pubblico. Una scena su cui la rete si è scatenata. Ma ospite di Barbara D’Urso a Live, Loredana Lecciso, ex compagna del cantante, ha spiegato come sono andate le cose. Al Bano “scivola scivola scivola” La gradinata di Sanremo, si sa, fa paura a tutti. Chiunque indugia, chiunque teme il peggio. Sabrina Salerno scendendo è rimasta incastrata con il tacco della scarpa tra uno scalino e l’altro. Mara Venier per non rischiare ha tolto le scarpe e l’ha percorsa scalza. Gali, con l’aiuto di uno stuntman, ha simulato una rovinosa caduta che ha spaventato tutti, solo per fare ... thesocialpost

