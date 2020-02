Karcher FC 5, la nostra prova della lavasciuga pavimenti wireless (Di martedì 11 febbraio 2020) Kit lavasciuga pavimenti FC 5 Cordless Karcher La tentazione di abbandonare la tradizionale accoppiata straccio e spazzolone per passare a una più futuristica lavasciuga pavimenti cordless è insidiosa. Così abbiamo provato la nuova FC 5 di Karcher per capirne i punti di forza e le debolezze. FC 5 utilizza sempre acqua pulita. I rulli in microfibra sono continuamente inumiditi con l’acqua del serbatoio anteriore da 400 ml, mentre quella sporca di risulta viene aspirata, confluendo in un secondo serbatoio. Grazie alla funzione autopulente, i rulli in microfibra (lavabili in lavatrice) si autopuliscono a ogni giro eliminando lo sporco dalla loro superficie. Il sistema ideato da Karcher, quindi, immette continuamente acqua pulita a differenza dello spazzolone. È noto, infatti, come dopo i primi risciacqui lo spazzolone peschi nella stessa acqua sporca del secchio immettendo così sul ... wired

