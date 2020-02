Jomi Salerno, impegno esterno contro Cassano Magnago (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – impegno in trasferta per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domenica (16 febbraio) alle ore 17 al Pala Tacca per affrontare le padrone di casa del Cassano Magnago nel match valevole quale sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. La formazione allenata da coach Laura Avram è reduce dalla netta vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato contro Casalgrande Padana, tre punti pesanti che l’hanno proiettata al secondo posto con 19 punti, seppure in condominio con Oderzo. Dall’altra parte ci sarà il Cassano Magnago che è sceso in campo l’ultima volta il 26 gennaio uscendo sconfitta dal campo del Brixen (anticipo della giornata resosi necessario a causa degli impegni internazionali della compagine altoatesina). Occhio alla formazione lombarda allenata da coach Matteo Bellotti ... anteprima24

