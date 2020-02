Invasione locuste in Africa, ora milioni di persone rischiano di morire di fame (Di martedì 11 febbraio 2020) Invasione locuste in Africa, milioni di persone ora rischiano di morire di fame: arriva l’allarme dell’ONU In Africa è emergenza totale. Tra Kenya, Somalia, Etiopia e Tanzania si sta registrando un’Invasione di locuste che sta mettendo in difficoltà milioni di persone. Il capo degli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, ha lanciato l’allarme: “Ci sono 13 … L'articolo Invasione locuste in Africa, ora milioni di persone rischiano di morire di fame proviene da www.inews24.it. inews24

