Il murales di Giulio Regeni che abbraccia Zaki: “Stavolta andrà tutto bene” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Stavolta andrà tutto bene”, con queste parole è raffigurato in un murales l’abbraccio di Giulio Regeni a Patrick George Zaki. Il primo era un giovane dottorando dell’università di Cambridge, ucciso all’inizio del 2016, il secondo invece è un ricercatore dell’Alma Mater di Bologna arrestato in Egitto lo scorso venerdì. Secondo quanto ha riferito il suo avvocato, inoltre, Patrick sarebbe stato sottoposto a pesanti torture durante la sua detenzione. Il murales, quindi, vuole essere un inno alla Libertà di due ragazzi segnati da episodi simili. Giulio Regeni abbraccia Zaki: il murales L’artista Laika ha raffigurato in un unico murales l’abbraccio di Giulio Regeni, ucciso nel 2016, con Patrick George Zaki, arrestato in Egitto. “Stavolta andrà tutto bene’ ha un doppio significato”, ha spiegato l’artista. “Serve a rassicurare ... notizie

HuffPostItalia : “Stavolta andrà tutto bene”. Il murales di Giulio che abbraccia Zaki è un inno alla Libertà - CasaLettori : RT @nadbitti: #ViaggiLetterari #CasaLettori #Stavoltaandratuttobene STAVOLTA ANDRA' TUTTO BENE Roma, il murales di Laika per Giulio e Za… - Whippetlogan2 : RT @nadbitti: #ViaggiLetterari #CasaLettori #Stavoltaandratuttobene STAVOLTA ANDRA' TUTTO BENE Roma, il murales di Laika per Giulio e Za… -