“I mercenari” su Rai Movie: I film stasera in tv martedì 11 febbraio (Di martedì 11 febbraio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 11 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del cinema stasera in tv, martedì 11 gennaio: La signora dello zoo di Varsavia – 21:20 Canale 5 Genere: Storico Titolo originale: The Zookeeper’s Wife Uscita: 2017 Nazionalità: Repubblica Ceca – UK – USA Durata: 127′ Regista: Niki Caro Cast: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl TRAMA Jan Zabisnki è il direttore dello zoo di Varsavia nel 1929 che gestisce insieme a sua moglie Antonina. Il giardino zoologico è nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ’39, però, i bombardamenti e l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Rischiando la propria ... 2anews

adrianobusolin : RT @rafvitolo: @jacketizi @AdryWebber @andreas_00007 @adrianobusolin @assenzio14 @ausoloda @SpiritoftheAlps @Alessia_ing @Thelma02559007 RA… - rafvitolo : @jacketizi @AdryWebber @andreas_00007 @adrianobusolin @assenzio14 @ausoloda @SpiritoftheAlps @Alessia_ing… -