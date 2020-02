‘Gf Vip 4’, dopo lo scontro con Pago durante la diretta Serena Enardu scoppia in lacrime: “Basta, me ne voglio andare!” (Di martedì 11 febbraio 2020) L’acceso scontro tra Serena Enardu e Pago, nato in diretta dopo che il fratello del cantante ha portato alla luce alcuni like messi da Serena ad alcune foto di Alessandro Graziani (principale motivo della rottura dei due durante Temptation Island), ha avuto non poche ripercussioni sull’equilibrio della coppia e in particolare della Enardu all’interno della Casa del Gf Vip 4. Sono state diverse le gieffine che hanno tentato di far riflettere Serena su quanto successo e se Antonella Elia ha definito il comportamento di Pago durante il litigio come una “reazione di gelosia” scatenando il dissenso della donna, Paola Di Benedetto ha provato a far notare alla gieffina l’ambiguità dei suoi atteggiamenti scatenando da parte sua un lungo sfogo: Il problema è che lui quella reazione l’ha avuta solo per aggradare il fratello. Antonella tu non lo conosci. ... isaechia

zazoomblog : GF Vip scoppia un altro caso: “Ha bestemmiato in diretta!”. Il video ‘incriminato’ - #scoppia #altro #caso:… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #clizia #Incorvaia e #paolo Ciavarro, notte bollente sotto gli occhi del #gfvip - resistforharry : RT @jupitears: secondo me a distanza di anni non smetteremo mai del tutto di parlare di questo festival di Sanremo un po’ come il gf vip 2,… -