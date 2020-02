Coronavirus, al via la sperimentazione animale del primo vaccino (Di martedì 11 febbraio 2020) Da domenica 9 febbraio è iniziata la sperimentazione animale del primo vaccino contro il Coronavirus. Da quanto si apprende, infatti, dapprima si inietterà sui topi e, nel caso di riscontro positivo, il vaccino passerà al test sulle scimmie. Infine, potrebbe arrivare anche all’uomo. Sono stati i ricercatori dei CDC cinesi, dell’Università Tongji e della casa farmaceutica Stermirna Therapeutics, a mettere a punto un primo tentativo sperimentale di vaccino. Tutto il mondo attende gli esiti dei test. Coronavirus, sperimentazione animale primo vaccino Xinhua, l’agenzia di stampa governativa cinese ha reso noto l’inizio delle sperimentazioni animale del primo vaccino contro il Coronavirus. La malattia (denominata 2019-nCoV), emersa lo scorso dicembre a Wuhan nell’Hubei, ha già portato il bilancio dei morti a oltre 1.000 unità. La preparazione del vaccino ha visto la ... notizie

