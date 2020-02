Come aggiungere il Bluetooth ad un’auto (Di martedì 11 febbraio 2020) Le autovetture di ultima generazione sono accessoriate in modo tale da sfruttare al meglio le connessioni per godere di numerosi vantaggi. Infatti, grazie al Wi-Fi ed al Bluetooth è possibile riprodurre musica tramite servizi streaming, leggi di più... chimerarevo

albachiara64141 : RT @serebellardinel: #Salvini a processo: non credo serva aggiungere altro per capire come sia effettivamente @matteosalvinimi!!?????????? https… - maupiero : @_DavidLoPan_ Perfetto! Stessa mia idea aggiungo soltanto che, nel caso ci fosse disponibilità io un esterno puro a… - Fabrizio_Elia : @giuliofellin @MarcoCantamessa Vogliamo aggiungere altro? Come sempre l’odiozia è autoreferenziale! -