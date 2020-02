Asia Argento su Vera Gemma a Pechino Express: “L’ha presa sottogamba” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express, Asia Argento fa una rivelazione su Vera Gemma: “L’ha presa sottogamba” Sono le figlie d’arte di Pechino Express, al via questa sera martedì 11 febbraio su Rai2. Asia Argento e Vera Gemma parteciperanno insieme all’adventure game di Costantino Della Gherardesca. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Asia Argento ha svelato che la compagna Vera Gemma ha sottovalutato il programma e si è preparata molto poco: “Diciamo che Vera l’ha preso sottogamba secondo me”. Asia Argento si è preparata prima di partire per Pechino Express – Le stagioni in Oriente facendo un duro allenamento di un paio d’ore al giorno e tanto crossfit. Il viaggio del reality è stato duro, ma la figlia di Dario Argento non ha avuto fobie è paure. Quello che le maschera di più di tutto sono i suoi due figli, anche perchè sarà senza telefono ... lanostratv

