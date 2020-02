Anticipo TFS statali: aggiornamenti a inizio febbraio 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Anticipo TFS statali: aggiornamenti a inizio febbraio 2020 I dipendenti statali sono in attesa di novità e aggiornamento sull’argomento Anticipo Tfs: a darli, in questo inizio di febbraio 2020, è il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, che su Facebook ha scritto un post che rimanda al suo sito incentrato su un aggiornamento relativo alla questione. Ecco cos’ha detto il ministro a proposito di Anticipo Tfs per i dipendenti statali. Anticipo Tfs statali: “Ancora poco e ci saremo”, parla Dadone Molte persone stanno scrivendo al ministro per la PA, curiose di sapere accade e quali sono gli ultimi aggiornamenti sull’argomento, visto che non se ne parla da molto tempo. “Ci tengo a dare un aggiornamento alle tante persone che mi scrivono per avere novità sull’Anticipo del Tfs. Abbiamo trasmesso lo schema di decreto al Consiglio di Stato e siamo in attesa di ... termometropolitico

SindacatoAdP : A seguire la convenzione aggiornata con il banco Bpm spa che cura l'apertura del conto corrente e l'anticipo del tf… - maurods2010 : RT @FpCgilNazionale: Riscatto della laurea, pace contributiva e anticipo Tfr/Tfs. Tre opportunità per anticipare i tempi del diritto alla p… - ScipioniE : RT @FpCgilNazionale: Riscatto della laurea, pace contributiva e anticipo Tfr/Tfs. Tre opportunità per anticipare i tempi del diritto alla p… -