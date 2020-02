VIDEO/ Circelli: “Ecco il mio ultimatum, salverò l’Avellino per la seconda volta” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nessun passaggio di quota davanti il notaio Luca Di Lorenzo a Napoli. L’amministratore unico dell’Us Avellino, Nicola Circelli, ha sfoderato le sue verità in conferenza stampa. E non solo. L’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo ha lanciato l’ultimatum ai soci Luigi Izzo, Sabatino Autorino e Renato De Lucia per il pagamento della loro parte di stipendi ai tesserati. Publiée par Anteprima24 Avellino sur Lundi 10 février 2020 L'articolo VIDEO/ Circelli: “Ecco il mio ultimatum, salverò l’Avellino per la seconda volta” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

