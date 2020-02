Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 15:10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli i casi di coronavirus la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg direttore generale me lo MS Mentre una missione gli esperti internazionali è partita per la cena per aiutare i coordinamento della risposta all’epidemia ha messo in guardia non tutte che ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione e persone che non hanno fatto viaggi in Cina e coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni in compenso non è molto distante bastano detergenti a base di candeggina disinfettanti a base di alcool o acqua ossigenata per ucciderlo Aumentano i casi di contagio del coronavirus a bordo dellaPrincess della nave da crociera isolata nella Baia di Yokohama in Giappone con ... romadailynews

GoalItalia : Mavididi boom ?? La Juventus ha un gioiello in casa ?? - RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus - Corriere : Coronavirus, 60 nuovi contagi sulla nave in quarantena in Giappone: a bordo 35 italiani -