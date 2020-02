Uccise il marito con una flebo: ora Lucia Bartolomeo lavora in procura (Di lunedì 10 febbraio 2020) Marco Della Corte Lucia Bartolomeo, l'infermiera condannata all'ergastolo per l'omicidio del marito, è stata ammessa al programma educativo nel ruolo di impiegata presso gli uffici della procura Lucia Bartolomeo, l'infermiera che Uccise il marito tramite una flebo avvelenata, ora lavora come impiegata al servizio fotocopie presso gli uffici della procura del tribunale di Lecce sito in viale Michele Di Pietro. La donna si è sempre proclamata innocente. Ora quella giustizia che l'aveva riconosciuta colpevole e condannata all'ergastolo le ha aperto le porte, dandole un nuovo impiego. Al suo tempo l'infermiera killer si rese colpevole dell'omicidio del coniuge iniettandogli attraverso una flebo una dose di eroina ritenuta letale. Il signor Ettore Attanasio, marito della donna, morì il 30 maggio 2006. Come informa Lecce Prima, al giorno d'oggi, Lucia Bartolomeo professa la sua ... ilgiornale

Infermiera Uccise il marito con flebo letale - ora lavora negli uffici della Procura di Lecce : Condannata all'ergastolo, Lucia Bartolomeo ha ottenuto il permesso: lavorerà 4 ore al giorno negli stessi uffici in cui gli inquirenti hanno indagato sull’omicidio del marito

Uccise il marito che per anni l'aveva maltrattata - pena dimezzata in Appello : Nel 2017 ha ucciso il marito che per anni l'aveva umiliata e maltrattata . Ieri la Corte d'Assise d' Appello di Torino l'ha condannata a 16 anni di carcere, riducendo la pena di 30 anni inflitta in...

Torino - Uccise il marito a coltellate : la Corte d’Assise dimezza la pena. “Per anni è stata vittima dei maltrattamenti dell’uomo” : Era stata condannata in primo grado a 30 anni in carcere per aver ucciso il marito. Ieri la Corte d’Assise d’Appello di Torino le ha dimezzato la pena a 16 anni: i giudici hanno escluso la premeditazione e le hanno concesso le attenuanti generiche. Era il 2017 quando, una cittadina nigeriana di 66 anni, già da 3 anni in carcere, nella loro casa di Basaluzzo (Alessandria) aveva accoltellato il marito Walter Corradini, 69 anni, dopo ...

